11 июля к Земле приблизится крупнейший астероид

Уже завтра, 11 июля, к Земле приблизится на минимальное расстояние крупный астероид, и даже ученые с мировыми именами не могут точно сказать, угрожает планете опасность или нет, поскольку на протяжении этого года к Земле несколько раз приближались космические объекты, и их количество уже превзошло количество астероидов, которые сближались с Землей на протяжении всего 2016 года.
Как сообщает replyua.net, в диаметре этот объект достигает 260 метров, и он движется к нашей планете со скоростью около 75 тысяч километров в час, и в случае столкновения последствия будут необратимыми. Специалисты космического агентства НАСА внесли этот астероид в группу самых опасных объектов. Эту новость прокомментировали специалисты, занимавшиеся изучением челябинского метеорита. Этот астероид в четыре раза крупнее челябинского метеорита. Тот, как известно, принес немало бед и разрушений, более полутора тысяч пострадавших.
Согласно расчетам сотрудников Института динамики геосфер и МФТИ, если на Москву упадет этот объект, то в пределах МКАД исчезнет все живое. Впрочем, последствия падения распространятся намного дальше – вся Европа пострадает, поскольку там изменится климат.