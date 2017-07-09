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Катар заявив про наміри отримати компенсацію через блокаду

Катар заявив про наміри отримати компенсацію через блокаду
В уряді Катару заявили про наміри отримати відшкодування збитків за ту блокаду, яку розгорнули сусідні арабські країни, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Для цього в уряді буде сформовано спеціальний комітет, який буде опікуватись питаннями компенсації. Таку інформацію оприлюднив прокурор Алі Аль Маррі. Він повідомив, що спецкомітет розглядатиме звернення комерційних організацій, держустанов та приватних осіб. Однак представник Катару не повідомив деталі роботи комітету, додавши, що при цьому орган планує використовувати у своїй роботі, комплекс, як внутрішніх, так і міжнародних механізмів, які мають допомогти у вимаганні компенсацій. При цьому, Катар має наміри співпрацювати з закордонними юридичними фірмами, наймаючи їх для розгляду претензій. Катарський прокурор зазначив, всі, хто зазнали збитків, мають право на їх відшкодування.

Нагадаємо, раніше представники Саудівської Аравії, Єгипту, ОАЄ та Бахрейну повідомили, що вони розривають будь-які відносини з Катаром, підозрюючи його в підтримці тероризму.
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