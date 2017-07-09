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У Китаї заявили про припинення співпраці з КНДР

У Китаї заявили про припинення співпраці з КНДР
Керівник Центру міжнародного співробітництва з питань безпеки Міністерства оборони КНР Чжоу Бо в інтерв'ю телеканалу Channel New Asia заявив, що Китай припинив контакти з КНДР по військовій лінії. Про це інформує replyua.net.

«Раніше у нас було багато контактів і обмінів. У нас з ними зараз немає контакту. Я думаю, що це відображає свого роду зміна в наших відносинах з причин, відомим всім», - заявив Чжоу Бо. Він зазначив, що Китай зараз проявляє солідарність з «міжнародним співтовариством» щодо дотримання резолюцій ООН. Чжоу Бо підкреслив, що Китай допомагає США і КНДР налагодити двосторонній контакт.

В той же самий час, за словами Чжоу Бо, Пекін не раз заявляв Пхеньяну, що в інтересах Північної Кореї почати денуклеаризацію країни. Однак ситуація, на думку Чжоу Бо, здається «занадто хаотичною», в тому числі через розміщення в Південній Кореї протиракетних комплексів THAAD і ракетних випробувань КНДР. Він також висловив надію, що в кінцевому підсумку Китай спільно з іншими країнами зможуть знайти рішення з північнокорейського питання. Нагадаємо, що 4 липня Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Японії. Ракета впала в особливій економічній зоні Японії.
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