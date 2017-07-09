В G20 кроме России появился еще один изгой

Саммит G20 стал переломным, потому что то, что происходило на полях, то есть двусторонние встречи или многосторонние, как встреча Макрона, Меркель и Путина, они в определенной степени затмили эту многостороннюю площадку, а также те дискуссии, которые происходили с участием всех лидеров глав государств. Такое мнение в эфире «Громадського радио» высказал украинский политолог Николай Белесков, передает replyua.net.
Эксперт также отметил, что саммит в Гамбурге характерен тем, что впервые США заняли необычную позицию – «мы – против всего». США в не очень хорошем свете выглядели на фоне того, что идея провести первый саммит в 2008 году исходила именно из Вашингтона и принадлежала Джорджу Бушу-младшему. Эта идея четко показывала, насколько США понимают необходимость формирования консенсуса. «Сегодня имеем парадоксальную ситуацию, когда США не поддержали заявление, которое одобрили все участники «Большой двадцатки» относительно изменений климата», – отметил Николай Белесков.
По его словам, США стали похожи на Россию, оказавшись практически в гордом одиночестве, критикуя большинство решений лидеров стран-участниц G20.