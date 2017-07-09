Манн: даже Австрия побила Россию по всем показателям

Соломон Манн, известный израильский эксперт, на своей странице в Фейсбуке пишет об инициативе Дональда Трампа по Вышеградской группе и отмечает, что может пояснить, что она означает.
Как информирует replyua.net, эксперт объяснил, почему все так хотят примкнуть к инициативе, и, в особенности, это хочет сделать Австрия. «Я приготовил для вас таблицу с экономическими показателями стран-протогонистов - Вышеградской группы и примкнувших к ним стран (ожидается, что примкнут еще пять стран) в сравнении с основным антагонистом - Россией. Как вы можете видеть из таблички, вместе с Австрией эта группа бьет Россию по всем показателям, особенно по объему бюджетов», подчеркивает Манн и размещает таблицу, где все подробно указано.
По его словам, даже лишь одна эта небольшая группа вполне способна создать серьезную конкуренцию в восточноевропейском регионе. Среди главных других стран Соломон Манн указывает Россию с бюджетом в 186 миллиардов долларов, Украину с бюджетом в 22 миллиардов долларов, и также Израиль с бюджетом в 80 миллиардов долларов.