Пономарь: исторический и цивилизованный выбор украинского народа

Олег Пономарь, украинский обозреватель, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал воскресные новости, отметив, что сегодня Украину ждет важное событие, передает replyua.net.
«Еще раз напомню, что сегодня в Киев прилетают госсекретарь США Тиллерсон, спецпредставитель США по Украине Волкер и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Такой мега-мощный десант может говорить только о том, что Украина - одна из главных тем наших союзников на Западе, и наша страна входит в евроатлантическую семью. Сказать просто, что это не нравится многим (России особенно) - это ничего не сказать», пишет Пономарь. По его словам, их буквально разрывает изнутри из-за того, что уже ничего невозможно изменить, ведь это даже ненадолго, а навсегда – исторический и очень цивилизованный выбор всего украинского народа.
«За такой выбор мы сражались несколько столетий, мы шли к этому выбору. История происходит на наших глазах, с нашей помощью и при нашем участии», добавил Олег Пономарь.