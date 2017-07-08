Блогер: пресс-конференция Лаврова по итогам переговоров Трампа и Путина стала одной из самых грустных в его карьере

Как пишет на своей странице в Facebook украинский блогер Юрий Луканов, всем тем, кто считает, что без участия Украины решили ее судьбу во время эпохальной встречи Трамп и Путин, нужно посмотреть пресс-конференцию министра иностранных дел России Лаврова, в ходе которой он чуть ли не на каждом шагу хамил журналистам и время от времени дергался. По словам Луканова, нервничал Лавров от того, что они ни о чем не договорились, к тому же, главный вопрос снятия санкций даже не поднимался.
«Якобы Россия и США договорились о перемирии на юге Сирии, но там вроде и так перемирие, потому что американцы и так там все контролируют. Они около 2 часов говорили. Ну и что? Могли бы и пять, и десять часов говорить. Главное – не продолжительность, а содержание, а содержание – ноль», – отметил блогер.
По его словам, конечно же, для наших зрадофилов нужно было, чтобы в Гамбурге появился президент Порошенко, естественно чисто символически. На самом деле Порошенко там и не должен был появиться, потому что он во время своего визита в Вашингтон обо всем договорился и назначение спецпредставителя США по Украине Курта Волкера тому яркое подтверждение.