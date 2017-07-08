Пока Путин не предаст Трампа США в «Нормандском формате» не будет, – политолог

Многие СМИ в мире не перестают сообщать о том, что встреча Путина и Трампа показала, что два лидера прекрасно ладят и с первых минут встречи нашли общий язык, а, значит, привычного конфликта и противостояния США и России ближайшее время мы точно не увидим. Как отметил в эфире «Громадського радио» украинский политолог Иван Лозовый, на самом деле не все так просто, как можно говорить, если посмотреть на улыбки перед общим фото.
Политолог отмечает, что у между Путиным и Трампом действительно существуют определенные договоренности, но они могут закончится, как только Путин начнет действовать по привычным для себя правилам игры. В частности, сейчас ведутся разговоры в США, чтобы Америка присоединилась к «Нормандскому формату», то есть присоединилась к России, Франции в переговорах с Украиной, об этом говорят. «Это связано с вопросом неопределенности администрации Трампа относительно Украины, потому что нужно, чтобы что-то произошло, например, Путин разорвал какую-то договоренность с Трампом», – отметил Иван Лозовый.
Он отметил, что после «холодного душа» от Путина Трамп будет знать, что у него нет оснований для сотрудничества, его руки будут развязаны, и он сможет спокойно, в один день решить, что нужно Украине бесплатно передать серьезное хорошее летальное оружие. «Я уверен, что он посмотрел в глаза Путина и увидел, если не киллера, то хотя бы серьезного диктатора, и я думаю, что есть серьезная надежда на то, что этот перелом произойдет», – резюмировал политолог.