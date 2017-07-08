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СпецтемаЕксперт: тепер точно зрозуміло що Путіну - кінець

Политолог: разворот политики Трампа по РФ не за горами. Он начнется сразу после того, как Путин нарушит договоренности

Политолог: разворот политики Трампа по РФ не за горами. Он начнется сразу после того, как Путин нарушит договоренности
Известный украинский политолог Владимир Горбач в эфире одной из радиостанций заявил, что мало кто мог увидеть, что на публике президент США Дональд Трамп всегда играет какую-то роль и никогда не ведет себя естественно, потому что такой его психотип сценического образа в свое время сделал его успешным. «Вчера сбылась мечта Трампа – он позаглядывал в глаза своему кумиру – Путину, чтобы почувствовать, чем тот дышит, в чем его загадка, харизма, психологическая сила и слабость, пощупал его руками ... А теперь будет думать, как его победить, то есть превзойти», – отметил политолог.

По его мнению, несмотря на улыбки, рукопожатия и взаимные комплименты сотрудничество Трампа с Путиным практически невозможно – потому что Путин начнет «кидать» своего партнера с самого начала... Ведь в глубине души Путин презирает Трампа, ну, где-то, как когда-то Януковича. Такой же грубый выскочка, только из Америки. Однако, «кинуть» США у Путина не получится, потому что кроме президента там не коррумпированы и не связаны между собой другие государственные институты, слово и позиция которых в некоторых случаях не уступает президенту.

«Пространство для маневра у Трампа очень узкое. Он может только наступать. Вмешательство кремлевских хакеров в избирательный процесс в США – для Трампа не повод, ведь он сам от этого выиграл. Мы еще не знаем, о чем конкретно они договаривались вчера в Гамбурге, но разворот политики Трампа по РФ не за горами. Он начнется сразу после того, как Путин нарушит договоренности», – резюмировал Горбач.
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