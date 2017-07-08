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Військові Азербайджану завдали удару по позиціям Вірменії у Нагірному Карабасі

Військові Азербайджану завдали удару по позиціям Вірменії у Нагірному Карабасі
Армію Азербайджану привели до повної бойової готовності , у зв’язку з чим було завдано удару по вірменським позиціях в Карабасі. Як передає replyua.net, про це повідомляє ВВС з посиланням на міністерство оборони Азербайджану. Внаслідок удару знищено значну силу противника, виведено з ладу частину ворожої військової техніки і деякі військові інфраструктурні об'єкти приведені в непридатний стан, - йдеться в повідомленні відомства.


У Баку заявляють, що вірменська сторона готувала «чергову провокацію». За даними Міноборони Азербайджану, збройні формування, які базуються на території невизнаної Нагірно-Карабахської республіки (НКР), 130 разів за минулу добу порушили режим припинення вогню.

У Міноборони невизнаної НКР підтвердили інформацію про збройну сутичку вранці 7 липня. За даними відомства, троє військовослужбовців армії оборони Карабаху отримали поранення в ході обстрілів з боку збройних сил Азербайджану. У відомстві стверджують, що Баку порушує режим припинення вогню, використовуючи як стрілецьку зброю, так і гармати Д-30 і Д-44, міномети різного калібру і гранатомети. Міністерство оборони Вірменії заперечує, що збройні сили Карабаху були приведені в стан підвищеної боєготовності
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