Військові Азербайджану завдали удару по позиціям Вірменії у Нагірному Карабасі

Армію Азербайджану привели до повної бойової готовності , у зв’язку з чим було завдано удару по вірменським позиціях в Карабасі. Як передає replyua.net, про це повідомляє ВВС з посиланням на міністерство оборони Азербайджану. Внаслідок удару знищено значну силу противника, виведено з ладу частину ворожої військової техніки і деякі військові інфраструктурні об'єкти приведені в непридатний стан, - йдеться в повідомленні відомства.
У Баку заявляють, що вірменська сторона готувала «чергову провокацію». За даними Міноборони Азербайджану, збройні формування, які базуються на території невизнаної Нагірно-Карабахської республіки (НКР), 130 разів за минулу добу порушили режим припинення вогню.
У Міноборони невизнаної НКР підтвердили інформацію про збройну сутичку вранці 7 липня. За даними відомства, троє військовослужбовців армії оборони Карабаху отримали поранення в ході обстрілів з боку збройних сил Азербайджану. У відомстві стверджують, що Баку порушує режим припинення вогню, використовуючи як стрілецьку зброю, так і гармати Д-30 і Д-44, міномети різного калібру і гранатомети. Міністерство оборони Вірменії заперечує, що збройні сили Карабаху були приведені в стан підвищеної боєготовності