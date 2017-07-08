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Маск: никто не замечает, что скоро на Земле произойдет глобальная катастрофа

Маск: никто не замечает, что скоро на Земле произойдет глобальная катастрофа
Илон Маск, гениальный изобретатель и глава компании Тесла, считает, что человечеству грозит серьезная опасность. Как информирует replyua.net, такой пост появился на странице бизнесмена в Твиттере. Маск прокомментировал очень интересный материал, который ранее был размещен в одном из научных журналов.

В материале говорилось о том, что уже через 50 лет на Земле «взорвется демографическая бомба». «Население Земли движется в сторону краха, но мало кто замечает это», отметил Маск, комментируя эту статью. Также в материале говорилось о том, что человечество столкнулось с глобальными проблемами, и сейчас их пока невозможно решить – ограниченные пищевые ресурсы и очень быстрое старение. Напомним, что ранее о глобальной катастрофе заявлял и Стивен Хокинг, самый известный британский астрофизик.

По его словам, апокалипсис на Земле может произойти по самым разным причинам – глобальное потепление, столкновение с астероидом, перенаселение планеты, ядерная война. Хокинг призывает строить космические корабли, чтобы колонизировать другие планеты.
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