Маск: никто не замечает, что скоро на Земле произойдет глобальная катастрофа

Илон Маск, гениальный изобретатель и глава компании Тесла, считает, что человечеству грозит серьезная опасность. Как информирует replyua.net, такой пост появился на странице бизнесмена в Твиттере. Маск прокомментировал очень интересный материал, который ранее был размещен в одном из научных журналов.
В материале говорилось о том, что уже через 50 лет на Земле «взорвется демографическая бомба». «Население Земли движется в сторону краха, но мало кто замечает это», отметил Маск, комментируя эту статью. Также в материале говорилось о том, что человечество столкнулось с глобальными проблемами, и сейчас их пока невозможно решить – ограниченные пищевые ресурсы и очень быстрое старение. Напомним, что ранее о глобальной катастрофе заявлял и Стивен Хокинг, самый известный британский астрофизик.
По его словам, апокалипсис на Земле может произойти по самым разным причинам – глобальное потепление, столкновение с астероидом, перенаселение планеты, ядерная война. Хокинг призывает строить космические корабли, чтобы колонизировать другие планеты.