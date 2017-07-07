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В ОБСЄ офіційно визнали, що на Донбасі воюють російські війська

В ОБСЄ офіційно визнали, що на Донбасі воюють російські війська
Парламентська асамблея ОБСЄ під час засідання в Мінську прийняла резолюцію «Зміцнення взаємної довіри і співпраці заради миру і процвітання в регіоні ОБСЄ» з положеннями на підтримку України. Про це інформує replyua.net з посиланням на Радіо Свобода. У резолюції, серед іншого, визнається, що «деякі райони Донецької і Луганської областей» знаходяться під контролем «російських гібридних сил».

Російська делегація виступила з протестом проти цього проекту, запропонувавши поправки, які б вилучили положення про «російсько-гібридні війська» на Донбасі. Зокрема, представник Росії Петро Толстой заявив, що на Донбасі немає російських військ, це внутрішній конфлікт України. Проте і депутат зі Швеції, доповідач Маргарета Седерфельт, і представники України виступили проти, а під час голосування російська делегація залишилася в меншості.

«Важливо підтримати мир в Україні, зупинити російську агресію і виконати мінські домовленості», - заявила Седерфельт. У прийнятій резолюції звучить також заклик до Росії «як держави-окупанта» Криму забезпечити безперешкодне пересування СММ ОБСЄ по території півострову, підтримати Мінський меморандум щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
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