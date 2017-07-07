Эксперты составили рейтинг самых красивых пляжей мира

Сотрудники британского Daily Mail составили рейтинг самых лучших пляжей, проанализировав данные со всех концов света, информирует replyua.net.
Самым красивым пляжем мира эксперты назвали Памаликан, расположенный на Филиппинах. На втором месте оказался пляж Бокас-дель-Торо, который находится в Панаме, и третье место присудили пляжу Тикехау, который расположился во Французской Полинезии. Эксперты не назвали критерии, по которым они оценивали привлекательность пляжей, и в списке оказались пляжи, которые не отличаются уединенностью и чистотой. К примеру, в первую десятку сотрудники издания внесли пляжи в индийском штате Гоа – они, может быть, и красивые, но точно не самые чистые.
Также в первой десятке оказались тайский пляж Ко-Крадан, бразильский пляж Байя-до-Санчно, пляжи Виргинских островов и Соединенных Штатов. Примечательно, что в Топ-10 можно найти даже пляж, расположенный в Великобритании, где климат не очень располагает к пляжному отдыху.