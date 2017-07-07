валюта
СпецтемаЭксперт: турбины Siemens в Севастополе – это час истины для Украины

Вчені дослідили вплив марихуани на мозок

Вчені дослідили вплив марихуани на мозок
Вчені з Шанхайського технологічного університету з’ясували, яким чином марихуана впливає на людський мозок. Як передає replyua.net, висновки експертів опубліковані у журналі Nature. Зазначається, що китайські вчені синтезували більш потужні аналоги тетрагідроканнабінолу - психоактивної речовини, яка міститься в коноплі. Використовуючи ці речовини в своїх дослідженнях, біохіміки визначили механізм впливу марихуани на клітини людського мозку.

Відомо, що діяльність центральної нервової системи людини контролюється так званою ендоканнабіноідною системою. Нейрони випускають специфічні речовини, які впливають на передачу сигналу між клітинами. Посередниками є особливі білкові молекули - каннабіноідние рецептори.

Ці сполуки відносяться до GPCR - групі пов'язаних з G-білком рецепторів (або серпентінов). GPCR служать спусковим гачком для багатьох внутрішньоклітинних процесів, пов'язаних з передачею сигналу. Вони складаються з семи білкових спіралей, або доменів (зазвичай позначаються римськими цифрами I, II, III і т.д.), занурені в клітинну мембрану і «виглядають» з обох її сторін.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В США назвали единственное условие дальнейшей поддержки Украины

Срочно: В сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии
Важное за сутки
06 июл 2017
20369

В США назвали единственное условие дальнейшей поддержки Украины

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки утверждает, что Вашингтон будет в дальнейшем поддерживать Украину, если власти этой страны будут далее бороться с коррупцией. Как передает

06 июл 2017
13717

1 сентября в украинских школах начнется с серьезных изменений

Через несколько дней парламент должен принять доработанный законопроект об образовании, и, если это произойдет, украинских учителей и школьников ждут кардинальные перемены в системе преподавания и

06 июл 2017
12394

Рабинович: Путін догрався

За інформацією replyua.net, російський опозиційний блогер Слава Рабинович проаналізував результати візиту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до польської столиці – відповідний допис він

06 июл 2017
11012

Олешко: враги Украины не могут прийти в себя от того, что украинцы поддерживают президента

Известный украинский блогер Мирослав Олешко на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что от вчерашней встречи президента Петра Порошенко с украинцами в обычной пиццерии случился огромный

Последние новости

Эксперты составили рейтинг самых красивых пляжей мира

Ученые: через три десятилетия люди откажутся от секса

Макаревич: я просто прихожу в бешенство, когда вижу это в Москве

Політолог: польська еліта мітить на облишене Росією місце – «старшого брату» для України, щоб диктувати нам нашу історію

Ученые назвали самую полезную для здоровья позу во время сна

Политик: формат встречи Путина и Трампа не будет унизительным для президента России

СБУ исправила ситуацию и российские эфэсбэшники таки понесут наказание

Блогер: Россия причастна к покушению на Эммануэля Макрона

Венгрия снова выделит финансовую помощь Украине

Политолог: неутешительные новости – Путин добился, чего хотел

На переговорах Трампа и Путина будут присутствовать 4 человека

Гройсман заявив про відсутність коштів для реформи освіти

Кинокритик: поведение Поклонской, монтирующей порно, вызывает серьезные опасения

У Siemens відмовилися від обслуговування завезених до Криму турбін та почали розслідування

Блогер: незаменимых нет – хватит уже восхвалять «Siemens», пренебрегая национальными интересами страны

Метеорологи прогнозируют резкое изменение климата в Украине и других странах

В зоні АТО протягом минулої доби загинув один український військовий

В Міноборони розповіли про наявний оперативний резерв ЗСУ

Британские СМИ показали нищету России перед ЧМ по футболу

Вчені дослідили вплив марихуани на мозок

 Новости за день