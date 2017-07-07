Вчені дослідили вплив марихуани на мозок

Вчені з Шанхайського технологічного університету з’ясували, яким чином марихуана впливає на людський мозок. Як передає replyua.net, висновки експертів опубліковані у журналі Nature. Зазначається, що китайські вчені синтезували більш потужні аналоги тетрагідроканнабінолу - психоактивної речовини, яка міститься в коноплі. Використовуючи ці речовини в своїх дослідженнях, біохіміки визначили механізм впливу марихуани на клітини людського мозку.
Відомо, що діяльність центральної нервової системи людини контролюється так званою ендоканнабіноідною системою. Нейрони випускають специфічні речовини, які впливають на передачу сигналу між клітинами. Посередниками є особливі білкові молекули - каннабіноідние рецептори.
Ці сполуки відносяться до GPCR - групі пов'язаних з G-білком рецепторів (або серпентінов). GPCR служать спусковим гачком для багатьох внутрішньоклітинних процесів, пов'язаних з передачею сигналу. Вони складаються з семи білкових спіралей, або доменів (зазвичай позначаються римськими цифрами I, II, III і т.д.), занурені в клітинну мембрану і «виглядають» з обох її сторін.