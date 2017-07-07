Пономарь: почему не пригласили Украину? Не надо спекуляций!

Эмоциональная неделя подходит к концу, и главная новость сегодня – это саммит «Большой двадцатки» в Гамбурге. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет обозреватель Олег Пономарь.
«Сегодня в центре внимания Саммит G-20 в Германии. Будет много спекуляций, некоторые пытаются искать и здесь черную кошку - типа, почему Украину не пригласили и тд. Поэтому небольшая историческая справка. Участниками G-20 являются 20 крупнейших национальных развивающихся экономик – за исключением развитых стран, входящих в «Большую семерку». Это Япония, ЮАР, Южная Корея, Турция, США, Саудовская Аравия, Франция, Россия, Мексика, Китай, Канада, Италия, Индия, Индонезия, Германия, Великобритания, Бразилия, Аргентина, Австралия, а также Евросоюз», пишет Пономарь.
По его словам, «двадцатку» основали около двадцати лет назад, когда финансовый кризис охватил все азиатские государства, и страны «Большой восьмерки» решили расширить формат. «Очень важное для Украины! Украина имеет на саммите своих адвокатов в лице многих стран, и они не дадут нарушить наши интересы. И еще – никакая сделка без участия Украины невозможна!», добавил обозреватель.