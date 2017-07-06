Трамп залишився без готелю в Гамбурзі – ЗМІ

Представники адміністрації президент Сполучених Штатів Америки не змогли забронювати номер для глави держави та його делегації, які прибудуть на саміт лідерів країн Великої двадцятки, що приймає в цьому році німецький Гамбург, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Таку інформацію оприлюднило німецьке видання Hamburger Abendblatt. За даними журналістів, для того, щоб розмістити світових лідерів, їх делегацій та служби безпеки під час зібрання G20 необхідно 9 тисяч номерів. Представники Вашингтону запізно звернулися до місцевих готелів з приводу бронювання номерів, і тому місця у всіх готелях класу люкс були зайняті представниками інших делегацій. Зокрема, відомо, що в тому готелі, де планували поселити Дональда Трампа та його команду, всі номери встигли викупити представники Саудівської Аравії.
За даними ЗМІ, в зв’язку з цим, було прийнято рішення, що Дональд Трамп має зупинитись в гостьовому будинку сенату в місті Гамбург, а члени його команди житимуть у приміщенні генерального консульства США. Щоправда інші джерела повідомляють, що президент США планує жити на час саміту в Берліні і звідти літати на вертольоті на заходи, які будуть проходити в Гамбурзі.