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Трамп залишився без готелю в Гамбурзі – ЗМІ

Трамп залишився без готелю в Гамбурзі – ЗМІ
Представники адміністрації президент Сполучених Штатів Америки не змогли забронювати номер для глави держави та його делегації, які прибудуть на саміт лідерів країн Великої двадцятки, що приймає в цьому році німецький Гамбург, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Таку інформацію оприлюднило німецьке видання Hamburger Abendblatt. За даними журналістів, для того, щоб розмістити світових лідерів, їх делегацій та служби безпеки під час зібрання G20 необхідно 9 тисяч номерів. Представники Вашингтону запізно звернулися до місцевих готелів з приводу бронювання номерів, і тому місця у всіх готелях класу люкс були зайняті представниками інших делегацій. Зокрема, відомо, що в тому готелі, де планували поселити Дональда Трампа та його команду, всі номери встигли викупити представники Саудівської Аравії.

За даними ЗМІ, в зв’язку з цим, було прийнято рішення, що Дональд Трамп має зупинитись в гостьовому будинку сенату в місті Гамбург, а члени його команди житимуть у приміщенні генерального консульства США. Щоправда інші джерела повідомляють, що президент США планує жити на час саміту в Берліні і звідти літати на вертольоті на заходи, які будуть проходити в Гамбурзі.
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