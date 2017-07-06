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З’явилася перша заява людей, які назвали себе авторами вірусу Petya

З’явилася перша заява людей, які назвали себе авторами вірусу Petya
Невідомий, представившись одним з творців вірусу Petya, розповів, скільки потрібно заплатити за розшифровку всіх заблокованих комп'ютерів. Це перша офіційна заява хакерів з моменту активного поширення вірусу, інформує replyua.net.

Першими їх діяльність помітили в Motherboard. Невідомі спустошили біткоін-гаманець, де до цього часу набралося 10 тисяч доларів (спочатку вірус вимагав за розшифровку файлів по 300 доларів, але ті, хто заплатили, ключів не отримали). Сума була переведена на інший гаманець. Через деякий час ця ж група перевела дрібні суми на гаманці сайтів Pastebin і DeepPaste - ці сайти часто використовуються хакерами для оголошень, оскільки той же DeepPaste, наприклад, доступний тільки через Tor.

Потім невідомий, який виступає від імені розробників вірусу, запостив звернення до всіх постраждалих, в якому вимагає за розшифровку файлів (але не завантажувальних дисків) по 100 біткоінів. На момент написання по курсу 100 біткоінів коштували приблизно 256 тисяч доларів. Видання зазначає, що в повідомленні не вказано гаманець, але є посилання на чат в даркнеті, де користувачі можуть з хакером (або хакерами) зв'язатися.
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