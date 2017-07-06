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В ближайшие дни от ледника Ларсена отколется крупнейший за всю историю айсберг

В ближайшие дни от ледника Ларсена отколется крупнейший за всю историю айсберг
Исследователи заявили о том, что в ближайшие несколько недель или даже дней от ледника Ларсена отколется самый большой за всю историю айсберг, поскольку разлом увеличивается очень быстрыми темпами.

Как информирует replyua.net, площадь отколовшейся части ледника составит более шести тысяч квадратных километров, около 10 процентов общей площади ледника. Другими словами, ледяная глыба будет размером с половину Закарпатской области или с американский штат Делавэр. По словам исследователей, сейчас айсберг еще «держится» за ледник, однако его наружный конец движется на очень большой скорости, и только за несколько последних дней июня скорость разрыва увеличилась приблизительно в три раза. Размеры айсберга настолько огромные, что после того, как он отколется, в проливе Дрейка может быть прекращено судоходство.

Трещина в леднике Ларсена появилась в 2014 году, однако расти она начала только в конце прошлого года. В мае ученые зафиксировали еще одну трещину, причем старая продолжала расти в ширину, но прекратила увеличиваться в длину.
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