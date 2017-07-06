Перед встречей G20 Меркель опять жутко раскритиковала Трампа

На сайте CNN опубликована статья Иванны Коттасовой «Меркель критикует торговую политику Трампа перед встречей G20». Ее замечания были опубликованы накануне двусторонней встречи с президентом США Трампом, и саммита G20 в Гамбурге. «Хотя мы рассматриваем возможности сотрудничества, чтобы принести пользу всем, глобализация рассматривается американской администрацией скорее как процесс, который не является беспроигрышным для всех его участников, а как проблема победителей и проигравших», - заявила Ангела Меркель в интервью немецкому журналу Die Zeit.
Как отметил политолог Игорь Айзенберг у себя в Facebook, Трамп последовательно использует дефицит торгового баланса США с такими странами, как Китай, Германия и Мексика, как доказательство того, что Америка проигрывает глобальную экономическую игру. Меркель сказала в интервью Die Zeit, что не разделяет мнение, выраженное советниками Трампа о том, что мир является ареной, в которой страны конкурируют за преимущества, а не сообществом. «Мы не хотим, чтобы лишь некоторые участники получали прибыль от экономических успехов. Каждая страна должна вносить свой вклад», - сказала она. Трамп неоднократно критиковал Германию, как во время предвыборной кампании, так и став президентом. Он критиковал решение Меркель о том, чтобы принять сирийских беженцев в Германии, обвинив ее в «разрушении Германии» и резко критиковал Германию за превышение баланса в торговле с США. На встрече с европейскими официальными руководителями в Брюсселе в мае Трамп сказал, что Германия «очень плохо относится к торговле».
По словам политолога, в противоположность Трампу, объявившему о выходе США из Парижского климатического соглашения и с его склонностью к протекционизму, Меркель, которую ждут выборы осенью, выступает за свободную торговлю и сотрудничество в области окружающей среды. Выступая перед парламентом Германии на прошлой неделе, она сказала, что «любой, кто считает, что может решить проблемы этого мира с помощью изоляционизма и протекционизма, совершает большую ошибку». Очевидно, эти слова были адресованы в первую очередь американскому президенту. «Важно добавить еще следующие. Во время саммита G20 в Гамбурге ожидается подписание соглашения о зоне свободной торговли между Японией и ЕС, а китайский президент Сянь Цзынпин заявил накануне саммита G20, что Китай является сторонником свободной торговли», – резюмировал Игорь Айзенберг.