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Перед встречей G20 Меркель опять жутко раскритиковала Трампа

Перед встречей G20 Меркель опять жутко раскритиковала Трампа
На сайте CNN опубликована статья Иванны Коттасовой «Меркель критикует торговую политику Трампа перед встречей G20». Ее замечания были опубликованы накануне двусторонней встречи с президентом США Трампом, и саммита G20 в Гамбурге. «Хотя мы рассматриваем возможности сотрудничества, чтобы принести пользу всем, глобализация рассматривается американской администрацией скорее как процесс, который не является беспроигрышным для всех его участников, а как проблема победителей и проигравших», - заявила Ангела Меркель в интервью немецкому журналу Die Zeit.

Как отметил политолог Игорь Айзенберг у себя в Facebook, Трамп последовательно использует дефицит торгового баланса США с такими странами, как Китай, Германия и Мексика, как доказательство того, что Америка проигрывает глобальную экономическую игру. Меркель сказала в интервью Die Zeit, что не разделяет мнение, выраженное советниками Трампа о том, что мир является ареной, в которой страны конкурируют за преимущества, а не сообществом. «Мы не хотим, чтобы лишь некоторые участники получали прибыль от экономических успехов. Каждая страна должна вносить свой вклад», - сказала она. Трамп неоднократно критиковал Германию, как во время предвыборной кампании, так и став президентом. Он критиковал решение Меркель о том, чтобы принять сирийских беженцев в Германии, обвинив ее в «разрушении Германии» и резко критиковал Германию за превышение баланса в торговле с США. На встрече с европейскими официальными руководителями в Брюсселе в мае Трамп сказал, что Германия «очень плохо относится к торговле».

По словам политолога, в противоположность Трампу, объявившему о выходе США из Парижского климатического соглашения и с его склонностью к протекционизму, Меркель, которую ждут выборы осенью, выступает за свободную торговлю и сотрудничество в области окружающей среды. Выступая перед парламентом Германии на прошлой неделе, она сказала, что «любой, кто считает, что может решить проблемы этого мира с помощью изоляционизма и протекционизма, совершает большую ошибку». Очевидно, эти слова были адресованы в первую очередь американскому президенту. «Важно добавить еще следующие. Во время саммита G20 в Гамбурге ожидается подписание соглашения о зоне свободной торговли между Японией и ЕС, а китайский президент Сянь Цзынпин заявил накануне саммита G20, что Китай является сторонником свободной торговли», – резюмировал Игорь Айзенберг.
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