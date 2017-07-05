Пономарь: две темы, которые взбудоражили Фейсбук

Олег Пономарь, известный украинский обозреватель, на своей странице в Фейсбуке сообщил о том, что хочет внести некоторую ясность в две темы, которые последнее время будоражат соцсеть, информирует replyua.net.
«Первая тема – Международный валютный фонд. Только так и не иначе. Сначала пять реформ, полностью принятых Радой (пенсионная, образования, медицинская, рынок земли и приватизация), - и только затем новый транш от фонда. Время, когда сначала деньги, а потом - стулья, закончилось. И повторю еще раз - в воюющей стране, которая desperately нуждается в реформах, Раде идти на летние каникулы нельзя», пишет обозреватель. Также он отмечает, что еще одна громкая тема связана с заявлением польского министра иностранных дел Витольда Ващиковского.
«Когда наступит время для Украины вступать в Евросоюз (а это произойдет только после того, как Украина станет членом НАТО), этого польского министра в правительстве Польши не будет. Потому что самих польских правительств к тому времени сменится штук пять, не меньше», отметил Олег Пономарь.