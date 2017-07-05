Катар відповів арабським країнам на ультиматум

Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Єгипет підтвердили, що отримали офіційну відповідь Катару на висунуті ними вимоги. Спільну заяву арабських держав опублікувало в середу Саудівське агентство друку, інформує replyua.net. «Чотири арабські країни отримали відповідь Катару через Кувейт перед закінченням строку, продовженого на прохання еміра Кувейту шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Відповідь буде дано в слушний час», - йдеться в тексті спільної заяви. Повідомляється також, що спільний відповідь «буде оприлюднено своєчасно».
Раніше телеканал Al Arabiya повідомив, що офіційну відповідь Катару передав державний міністр у справах кабінету, міністр інформації Кувейту шейх Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах. Міністри закордонних справ арабських країн обговорять в середу в Каїрі подальші кроки щодо Катару після закінчення терміну висунутого Досі ультиматуму. Раніше в МЗС Катару заявили, що відмовляються вести переговори з арабськими державами до повного зняття блокади.
5 червня Катару були оприлюднені звинувачення з боку Бахрейну, ОАЕ, Саудівської Аравії, Єгипту, Ємену, тимчасового уряду Лівії, Мальдівської Республіки і Республіки Маврикій в підтримці тероризму та екстремістської ідеології, ворожій політиці і втручанні в справи арабських держав.