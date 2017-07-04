Ким Чен Ын сегодня «умыл» Трампа по полной, – политолог

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Северокорейский диктатор Ким Чен Ын опять показал свое наплевательское отношение на все уговорки Трампа – в Северной Корее успешно испытали ракету, которую в Пхеньяне назвали межконтинентальной, способной донести ядерную боеголовку до территории Штатов. Японские эксперты говорят, что при реальном боевом пуске эта штука в теории может пролететь 8-10 тысяч км. Американцы пока не подтверждают, хотя данных у них, конечно, несравнимо больше.«Трамп с плеском сел в лужу со своей отправкой к берегам Кореи двух замечательных авианосных групп. Типа напугать зарвавшегося диктатора, мальчишку Кима. Авианосцы с тучей кораблей сопровождения, с чудовищной ударной мощью поплавали и были отозваны назад, а замахиваться и не бить – позор для пацана. Потом был ультиматум Пекину – за 100 дней поставить Пхеньян на колени. Китайцы что-то сделали, импорт северокорейского угля как бы прекратили, еще кой-чего прижали, но яркого эффекта, капитуляции КНДР не наблюдается», – написал на своей странице в Facebook политолог Александр Хоруженко.Он добавляет, что Трамп серьезно опозорился, Пхеньян демонстрирует успехи в создании могучих ракетно-ядерных сил Народно-Демократической Республики, а разговор о привлечении реальных или мнимых возможностей Москвы к обузданию Северной Кореи вырисовывается в одну из немногих важнейших тем встречи Путина и Трампа в Гамбурге.