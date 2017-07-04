В Канаді вперше зареєстрували дитину без статі

У Канаді немовляті була виписана медична карта, яка дає доступ до безкоштовної медичної допомоги, в якій не було вказано стать дитини. Наскільки відомо, це перший подібний випадок в світі, передає replyua.net з посиланням на ВВС. Батько дитини на ім'я Корі Доті ідентифікує себе як небінарний трансгендер, тобто не вважає себе ні жінкою, ні чоловіком. Корі Доті хоче, щоб дитина сама обирала свою гендерну ідентифікацію, коли підросте.
На медичній картці дитини в графі «стать» написана лише латинська буква U, що може означати або «невизначений» (undetermined), або «невстановлений» (unassigned). Корі Доті також домагається від влади, щоб стать дитини не вказувався в свідоцтві про народження.
Дитина, що яка отримала ім'я Сиріл Атлі, з'явилася на світ у листопаді минулого року, в будинку знайомих Корі Доті в провінції Британська Колумбія. Таким чином, у офіційних осіб не було можливості засвідчити стать новонародженого. Корі Доті ретельно уникає займенників чоловічого і жіночого роду, вважаючи за краще в усіх випадках користуватися словом «вони», і стверджує, що візуальний огляд дитини після народження не дає можливості встановити, з якою саме статтю вона буде асоціювати себе в майбутньому.