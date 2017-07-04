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Составлен рейтинг лучших аквапарков мира

Составлен рейтинг лучших аквапарков мира
Эксперты туристического портала TripAdvisor составили рейтинг самых лучших аквапарков мира, информирует replyua.net. Аквапарк Siam Park, расположенный на испанском острове Тенерифе, возглавил рейтинг. Примечательно и то, что пользователи портала выбирают это парк уже четвертый год подряд.

Рейтинг эксперты портала составляют на основе отзывов туристов, побывавших в разных странах. Аквапарк, получивший самое большое количество положительных откликов, становится победителем рейтинга. На втором месте в этом году оказался аквапарк Beach Club, расположенный в бразильском городе Баия, а тройку лидеров замкнул парк водных аттракционов Waterbom Bali, находящийся в индонезийской Куте.

Интересно и то, что остальные семь мест в первой десятке достались аквапаркам, расположенным в Соединенных Штатах, Объединенных Арабских Эмиратах и в Бразилии. Премия «Лучший аквапарк мира» вручается ежегодно, на протяжении последних пятнадцати лет. Эксперты берут во внимание не только положительные отзывы, но и комментарии туристов.
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