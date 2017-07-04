Составлен рейтинг лучших аквапарков мира

Эксперты туристического портала TripAdvisor составили рейтинг самых лучших аквапарков мира, информирует replyua.net. Аквапарк Siam Park, расположенный на испанском острове Тенерифе, возглавил рейтинг. Примечательно и то, что пользователи портала выбирают это парк уже четвертый год подряд.
Рейтинг эксперты портала составляют на основе отзывов туристов, побывавших в разных странах. Аквапарк, получивший самое большое количество положительных откликов, становится победителем рейтинга. На втором месте в этом году оказался аквапарк Beach Club, расположенный в бразильском городе Баия, а тройку лидеров замкнул парк водных аттракционов Waterbom Bali, находящийся в индонезийской Куте.
Интересно и то, что остальные семь мест в первой десятке достались аквапаркам, расположенным в Соединенных Штатах, Объединенных Арабских Эмиратах и в Бразилии. Премия «Лучший аквапарк мира» вручается ежегодно, на протяжении последних пятнадцати лет. Эксперты берут во внимание не только положительные отзывы, но и комментарии туристов.