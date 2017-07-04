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Мощный взрыв на фабрике в Бангладеш: погибли не менее девяти человек

Мощный взрыв на фабрике в Бангладеш: погибли не менее девяти человек
На текстильной фабрике в округе Газипур, Бангладеш, произошел мощный взрыв. Как информирует replyua.net со ссылкой на местные источники, на текстильной фабрике произошел взрыв отопительного котла, в результате чего огромное четырехэтажное здание частично обрушилось, под завалами остались десятки работников.

В результате инцидента погибли по меньшей мере девять человек, еще около 50 получили ранения. В их числе рабочие и прохожие, находившиеся рядом со зданием в момент взрыва и обрушения. В эти часы спасатели продолжают разгребать все завалы, продолжается поисково-спасательная операция. Сообщается, что на момент взрыва в здании фабрики находилось очень много людей, поэтому число жертв может значительно увеличиться. Под завалами остаются десятки рабочих.

Напомним, что несколько дней назад мощный взрыв прогремел на газопроводе в Китае, на одном из участков Китай-Мьянма, в провинции Гуйчжоу. Взрыв произошел из-за сильных ливней: в результате обвала огромная масса грунта повредила газопровод, вызвав утечку газа. Погибли не меньше восьми человек, десятки рабочих пострадали.
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