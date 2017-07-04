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Велика політика Трампа перетворила квітучу Землю на кислотну Венеру – Хокінг

Велика політика Трампа перетворила квітучу Землю на кислотну Венеру – Хокінг
Президент США Дональд Трамп проводить політику, яка може призвести до незворотних змін клімату на нашій планеті: квітуча Земля перетвориться в «парникову планету» на зразок Венери. Як передає replyua.net, про це заявив 75-річний професор Стівен Хокінг в ексклюзивному інтерв'ю ВВС.

Вчений переконаний, що рішення Трампа, яке базується на Паризькій угоді про клімат, ставить під загрозу майбутнє людства як біологічного виду. Земля вже знаходиться біля небезпечної межі, коли глобальне потепління стане незворотнім: «Дії Трампа можуть підштовхнути Землю до краю прірви, і вона стане схожа на Венеру з температурою 250 градусів і кислотним дощем», - переконаний Хокінг.

Зміна клімату нашої планети ще можна запобігти, впевнений вчений. Його підтримує Міжурядова група експертів зі зміни клімату (МГЕЗК), що працює під егідою ООН. У своєму останньому щорічному звіті експерти відзначили, що не можуть поки точно відповісти, коли зміна клімату Землі призведе до незворотних наслідків, але точно знають, що «з підвищенням температури ризики істотно зростають». Професор вважає, що життя людства на Землі не буде тривати нескінченно: «Боюся, що жадібність і агресія - невід'ємні частини генома людини», - наголосив науковець.
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