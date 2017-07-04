Пономарь: кажется, что Украине начали помогать какие-то высшие силы!

На календаре вторник новой недели, и сегодня нужно отметить несколько важных событий. Как сообщает replyua.net, об этом обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Фейсбуке.
По его словам, на передовую защиты демократии выходит Пало Алли, председатель Парламентской ассамблеи НАТО – уже совсем скоро Украина может стать членом Североатлантического альянса. «Как будто Украине кто-то помогает - то зима самая теплая в истории, то еще что-то. Два года подряд - два исторических рекорда: большой урожай зерновых предыдущего года в 66 миллионов тонн сформировал ресурс для рекордного экспорта в этом году на уровне 43,8 миллионов тонн», отметил Пономарь. Также, по его словам, впервые за несколько лет индекс инвестиционной привлекательности Украины достиг своего максимума, и это за шесть лет! В этом году он составил 3,15 из 5 возможных баллов.
«Вот почему мы с союзниками выступаем против Северного Потока-2: транзит газа через Украину за полгода вырос на 21 процент. И новость-бонус – всего за несколько месяцев из РФ иностранные инвесторы вывели 1,6 миллиардов долларов (из российских акций)», добавил обозреватель.