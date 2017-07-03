США дозволили РФ вирішувати долю Асада – ЗМІ

Долю сирійського президента Башара Асада повинна вирішити Росія. Як передає replyua.net, таку оцінку висловив держсекретар США Рекс Тіллерсон під час зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, пише Foreign Policy з посиланням на неназвані дипломатичні джерела.
За словами співрозмовників видання, Тіллерсон також підкреслив, що завдання США в Сирії обмежуються боротьбою з «Ісламською державою». Як вказує Foreign Policy, тим самим держсекретар показав, що недавні військові дії США в Сирії були спрямовані не на ослаблення позицій Асада, а на рішення короткочасних тактичних питань (захист американських військових і стримування застосування хімічної зброї). Крім того, Вашингтон відходить від принципів Женевської угоди, яка, серед іншого, передбачала відхід Асада з поста президента.
У Держдепартаменті відмовилися від коментарів з приводу «особистої дискусії» Тіллерсона з Гутеррешем. Однак представник відомства підкреслив, що США продовжують «дотримуватися Женевського процесу» і підтримують процес врегулювання ситуації в Сирії, який передбачає, що політичне майбутнє в республіці залежить від волевиявлення її громадян.