Американский эсминец приблизился к спорному острову в Южно-Китайском море

Американский эсминец USS Stethem подошел к спорному острову, расположенному в Южно-Китайском море, и, как сообщает replyua.net со ссылкой на Европейскую правду, на этот остров претендуют сразу три государства – Вьетнам, Тайвань и Китай.
Военные из Соединенных Штатов прокомментировали ситуацию с эсминцем, отметив, что американский военно-морской флот совершал тренировки, касающиеся «свободы мореплавания» в Парасельском архипелаге, рядом с островом Трайтон. В рамках этих учений военный корабль проходил от спорного острова всего в 22 километрах и двигался по территории, принадлежащей Китаю. Пентагон отказался комментировать осуществленные учения. В заявлении китайского Министерства иностранных дел сказано, что корабль США незаконно проник на территорию, а Китай направил военные суда и истребители в ответ, чтобы "отпугнуть" американский корабль.
Китайские власти отреагировали на действия США, заявив, что американцы устроили серьезную военную и политическую провокацию. Парасельские острова считаются спорной территорией уже много лет, и до недавнего времени местного населения на них не было – там базировались лишь китайские гарнизоны.