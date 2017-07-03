Арабські країни продовжили термін ультиматуму Катару – ЗМІ

Владі Катару було надано додаткові 48 годин для відповіді на оприлюднені їй 22 червня поточного року вимоги для виходу з кризи. Про це повідомив у понеділок телеканал Al Jazeera, інформує replyua.net.
Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн і Єгипет передали Катару через Кувейт список з 13 умов для виходу з кризи і відвели 10 днів на виконання ультиматуму. Серед вимог - припинення військової співпраці з Туреччиною і ліквідація турецької військової бази в Катарі. Катарський уряд тоді назвав умови нездійсненними і закликало переглянути їх. На 5 липня запланована зустріч міністрів закордонних справ Єгипту, Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) і Бахрейну з метою формування спільної позиції щодо Катару.
Як відомо 5 червня Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет, Ємен і ОАЕ розірвали дипломатичні відносини з Катаром. У повідомленні, яке розповсюдило офіційне агентство Бахрейну, відзначається, що на такий крок Манама пішла через тривалу політики Дохи по «розгойдування ситуації з безпекою і стабільністю в королівстві Бахрейн і втручання у внутрішні справи, в продовженні ескалації і провокуванні в ЗМІ і підтримки терористичної діяльності».