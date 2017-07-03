Влада Північної Кореї повідомила про можливість їхніх ракет долетіти до будь-якої точки світу

У день стратегічних військ Корейської народної армії в КНДР заявили, що їх ракети можуть завдати удару по будь-якій точці земної кулі, передає replyua.net. Північна Корея відзначила в понеділок день стратегічних військ Корейської народної армії (КНА) попередженням про те, що її ракети можуть завдати удару по будь-якій точці земної кулі. Центральна партійна газета країни «Нодон сінмун» опублікувала з цього приводу на четвертій смузі статтю, яку супроводжують кольорові фотографії північнокорейських ракет з парадів Пхеньяні.
«Стратегічні війська КНА здатні завдати удару по будь-якій точці земної кулі», - стверджує газета. За її словами, зі ста пусків сто будуть успішними, оскільки завдяки швидкісним мобільним пусковим установкам ці ракети неможливо засікти. Друкований орган ЦК Трудової партії Кореї нагадує в зв'язку з цим про успішні випробування, зокрема, новітніх балістичних ракет підвищеної середньої дальності «Хвасон-12» і середнього радіусу дії «Пуккиксон-2», а також крилатих ракет класу «земля-корабель». Разом з тим в газеті на цей раз немає прямих загроз нанести удари по військових базах США, як це було в минулому.
Північна Корея займається посиленою розробкою ядерних і ракетних озброєнь, не дивлячись на санкції РБ ООН, посилаючись на військову загрозу з боку Сполучених Штатів. Оскільки військова активність Пхеньяна викликає в світі тривогу за режим нерозповсюдження ядерної зброї, міжнародне співтовариство домагається від КНДР припинення програм ядерних і ракетних озброєнь.