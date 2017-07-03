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В мире есть единственное государство, в котором крестьяне до сих пор пашут на быках и выпускают самую современную электронику

В мире есть единственное государство, в котором крестьяне до сих пор пашут на быках и выпускают самую современную электронику
Уже никого не удивишь, если на компьютерных томографах, космических кораблях, холодильниках или автомобилях увидишь – сделано в Индии. Страна занимает ведущие позиции в металлургии и в программировании. Индия входит в G20, имея огромный ВВП, а именно 2,25 трлн.долларов номинал и 8,5 трлн.долларов по ППП, однако на душу населения это очень мало – ведь индийцев уже 1,3 миллиарда. Потому правительство делает все возможное, чтобы усилить свою экономику. Об этом в своем блоге пишет израильский политический эксперт Соломон Манн.

По его словам, внутренний рынок огромной Индии – сам по себе сокровище, однако Индии мешает разобщенность Штатов, разные налоги, разные правила, нестройная система всевозможных ограничений, давящая на бизнес и порождающая коррупцию. С 1 июля эта система изменена. Реформа в одночасье проведенная премьером Индии Нарендрой Моди унифицировала и оцифровала всю страну. Отчеты всех бизнесов и работа стали ежедневными, а порой и ежесекундными, все отчисления автоматически поступают в расчетную систему страны.

«Налоговая инспекция теперь может сказать, как обстоят дела с поступлениями в бюджет буквально в конце каждого рабочего дня, не дожидаясь концов кварталов и обработок громоздких отчетов», – написал Манн. Он добавляет, что, конечно, такая система невозможна без мощной защиты, без системы компьютерной безопасности, модернизация вооружений и создание ПРО невозможно без самых современных исследований передовых оружейников. Новинки в космосе и коммерческое использование достижений в этой сфере невозможно без самых современных достижений в электронике и телеметрии. Патрулирование колоссальной длины неспокойных границ – невозможно без всевидящего глаза беспилотников. Все это Индия совершенствует, что по праву выводит Индию в число самых успешных государств мира.
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