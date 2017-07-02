В КНР заявили, что им свои «ДНР» или «ЛНР» не нужны

Как передает replyua.net, председатель КНР Си Цзиньпин вчера выступил с довольно угрожающей речью в процветающем Гонконге по случаю 20-летия передачи Пекину этой бывшей британской колонии, где остаются по-прежнему относительно свободные средства массовой информации – один из немногих источников альтернативных сведений о Китае и, где имеет место более-менее свободная общественная жизнь, почти всегда крайне неприятная для Пекина.
Председатель Си предупредил: будет пресекаться все, что ставит под угрозу национальный суверенитет и власть Центра, а также попытки использовать вольный Гонконг для подрыва порядков на основной части КНР. При этом он пообещал сохранить принцип «одна страна – две системы», гарантирующий бывшей колонии немыслимые в самой КНР свободы и британскую судебную систему. При этом Си Цзиньпин отметил, что молодежь в анклаве нуждается в большем патриотическом воспитании. Среди молодых, легко говорящих по-английски жителей Гонконга довольно популярно движение за большую автономию или даже отсоединение к чертовой матери от коммунистической КНР. «Мы - не китайцы».
Как отметил политолог Виктор Головченко в своем личном блоге, гайки, похоже, будут закручивать, а сам товарищ Си уже убыл из сомнительного Гонконга на основную часть КНР вместе со своей импозантной женой в чине генерала, блиставшей в свое время в Ансамбле песни и пляски Народно-освободительной армии Китая.