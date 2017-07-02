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Пономарь: начинается третий по счету мега-успешный месяц для Украины

Пономарь: начинается третий по счету мега-успешный месяц для Украины
Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, что для Украины начинается третий по счету мега-успешный и мега-важный месяц, поскольку он пройдет под знаком НАТО, однако, помимо этого, Украину ждет еще множество интересных событий, информирует replyua.net.

«Визит Генсека Альянса в Киев. Встреча представителей НАТО с нашими народными избранниками. Торжественное открытие Посольства НАТО в Киеве. Заседание Комиссии НАТО-Украина. Начинаются учения НАТО в Украине Rapid Trident 2017 и Sea Breeze-2017. Учения будут самыми масштабными – очень много техники и очень много военнослужащих», отмечает обозреватель. Также, по его словам, скоро Трамп прилетит в Польшу, и во время этой поездки нужно ждать очень много важных заявлений.

Пономарь пишет, что в Украину в июле также приедут генсек ООН и Рекс Тиллерсон, госсекретарь США, помимо этого, в Киеве пройдет саммит Евросоюз-Украина. «Также в этом месяце мы ожидаем новости по новым санкциям США к РФ и новости по Трибуналу за сбитый РФ малазийский Боинг», добавил Пономарь.
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