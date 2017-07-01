Ученые назвали причину непогоды в Москве и других городах

Исследователи из Постдамского института, занимающегося изучением изменения климата, сделали заявление о том, что ухудшение погодных условий в средних широтах связано с глобальным изменением климата, поскольку температура увеличилась уже на полградуса, что усилило так называемые крайности погоды, и такие процессы сейчас происходят не только в Москве, но и по всей Земле.
Как сообщает replyua.net, ученые отметили, что последние несколько лет жители многих стран наблюдают за длительными периодами аномальной жары, за сильными грозами и ливнями, что, несомненно, связано с климатическими изменениями. Специалисты даже привели пример, чтобы доказать свою теорию. Они сравнили периоды с 1960 по 1979 годы и с 1991 по 2010 годы, отметив, что между ними разница в температуре составила полградуса. После 2010 года изменения проходили еще быстрее – температура летом увеличилась на один градус, зимой – на 2,5 градуса.
Выводы ученых очень тревожные – они считают, что, если в ближайшие годы температура вырастет еще на пару градусов, это приведет к дефициту пресной воды, к снижению урожая ровно в два раза, к увеличению количества периодов аномальной жары. Кроме того, в несколько раз возрастет количество снегопадов, ливней, гроз.