В Индии живет самый маленький мужчина в мире

Индийские СМИ нашли в небольшой деревне в штате Мадхья-Прадеш самого маленького жителя страны. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Daily Mail, мужчину зовут Басора Лал, ему 50 лет, а его рост составляет около 70 сантиметров. Сам Басора рассказал, что перестал расти в возрасте пяти лет.
Ни он сам, ни его родственники так и не смогли ответить на вопрос, почему это произошло. При этом Лал абсолютно не комплексует из-за своего роста и даже ходит на работу на местную фабрику. Все родственники Басора совершенно нормальные люди, и в настоящее время мужчина живет с родным братом и его супругой. По словам Лала, его все устраивает, вот только своей семьей он обзаводиться не хочет, предпочитая жить с родственниками.
Басора подчеркнул, что все комплексы из-за маленького роста исчезли много лет назад, поскольку он может заниматься всем тем, чем занимаются нормальные люди. Доктора, кстати, тоже разводят руками и говорят, что впервые сталкиваются с таким феноменом. Удивительно еще и то, что маленькие люди долго не живут, однако у Лала прекрасное здоровье.