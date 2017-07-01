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«Поклонницы, расслабьтесь»: в сети появились фото со свадьбы Лионеля Месси

«Поклонницы, расслабьтесь»: в сети появились фото со свадьбы Лионеля Месси
Один из самых высокооплачиваемых спортсменов в мире больше не свободен. Как информирует replyua.net, футболист, зарабатывающий миллионы и являющейся мечтой тысяч футбольных фанаток, отдал свои руку и сердце девушке, с которой знаком много лет. 30 июня Лионель Месси женился в своем родном городе Росарио.

Избранницей нападающего клуба «Барселона» и капитана аргентинской сборной стала Антонелла Рокуццо. В Росарио, небольшом городке, накануне творилось что-то невероятное – местным властям пришлось принять дополнительные меры безопасности – свадьбу охраняли около трехсот полицейских. Отель, где состоялась церемония бракосочетания, также был под наблюдением охранников из частной фирмы. На свадьбу были приглашены многие знаменитости, всего насчитывалось 260 гостей.

На церемонию прибыли Жерар Пике с подругой Шакирой, Луис Суарес, Карлес Пуйль, Неймар, Гонсало Игуаин, Серхио Агуэро. Естественно, на церемонию были приглашены все родственники молодоженов. Рокуццо и Месси провели гражданскую церемонию, отказавшись от свадьбы в церкви. Пара знакома с детства, а встречались около десяти лет.

«Поклонницы, расслабьтесь»: в сети появились фото со свадьбы Лионеля Месси

«Поклонницы, расслабьтесь»: в сети появились фото со свадьбы Лионеля Месси

«Поклонницы, расслабьтесь»: в сети появились фото со свадьбы Лионеля Месси

«Поклонницы, расслабьтесь»: в сети появились фото со свадьбы Лионеля Месси
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