Кампанію проти мене очолила делегація з України через власні інтереси щодо РФ – глава ПАРЄ про свою відставку

Педро Аграмунт, який є поки чинним президентом ПАРЄ , заявив, що вважає, що кампанію з приводу його відставки розпочали представники делегації з України, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Аграмунт зауважив, що дії української делегаці в Асамблеї обумовлені національними інтересами щодо Російської Федерації. Також, за словами президента Асамблеї, на допомогу їм прийшли соціалісти та крайні ліві, які, на його думку, суто з політичних партійних причин, в тому числі, для звичайного задоволення, вирішили знищити президента, який представляє Європейську народну партію. За словами Аграмунта, тиск на нього від зазначених сторін посилився після того, як він «намагався закликати до ведення діалогу в питанні Сирії та Росії».
Варто нагадати, що в п’ятницю, 30 червня, група членів ПАРЄ зареєстрували пропозицію щодо відставки Педро Аграмунта. Це питання розглянуть під час сесії ПАРЄ в жовтні. Зауважимо, що скандал довкола нинішнього президента ПАРЄ розгорівся після того, як він здійснив візит до Сирії разом з російськими політиками.