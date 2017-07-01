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У ПАРЄ відбудеться голосування з приводу відставки чинного президента Аграмунта

У ПАРЄ відбудеться голосування з приводу відставки чинного президента Аграмунта
Члени Парламентської асамблеї Ради Європи приймуть рішення щодо відставки нинішнього очільника ПАРЄ Педро Аграмунта під час сесії в жовтні, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

Відповідну інформацію було оприлюднено на офіційному сайті ПАРЄ. У заяві зазначається, що клопотання з приводу звільнення нинішнього президента одного з статуних органів Ради Європи Педро Аграмунта в п’ятницю, 30 червня, внесли 158 членів, які є представниками п’яти політичних об'єднань та 36 іноземних делегацій. Процедурні правила передбачають, що це клопотання разом з усіма поправками необхідно винести на розгляд, аби було проведено голосування на відкритті сесії Асамблеї, що відбудеться з 9 по 13 жовтня поточного року. Коли відповідне рішення буде опубліковано, чинний президент втратить право на головування на засіданнях ПАРЄ.

Варто нагадати, що в березні 2017 року Аграмунт разом з російськими депутатами здійснив візит до Сирії, де там він мав зустріч з Башаром Асадом. Цю звістку негативно сприйняли члени ПАРЄ, почавши вимагати відставку президента. Примітно, що серед ініціаторів цього рішення були члени української делегації. Пізніше Педро Аграмунт зробив заяву, визнавши свій візит до Сирії помилкою та приніс свої вибачення.
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