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ООН: У Сирії під час хімічної атаки використовувався газ зарин

ООН: У Сирії під час хімічної атаки використовувався газ зарин
У сирійському місті Хан-Шейхун 4 квітня був використаний нервово-паралітичний газ зарин при нападі, жертвами якого стали понад 90 осіб. Як передає replyua.net, про це з посиланням на доповідь Організації за заборону хімічної зброї повідомляють дипломати ООН. Посол США в ООН Ніккі Хейлі заявила, що доповідь «підтверджує те, що ми вже знали: хімічну зброю використовувалося проти сирійського народу».

«Тепер, коли ми знаємо безсумнівну правду, ми чекаємо незалежного розслідування, щоб точно підтвердити, хто був відповідальним за ці жорстокі напади, щоб ми могли знайти справедливість для жертв», - додала Хейлі. Доповідь Організації за заборону хімічної зброї буде використана слідчим органом ООН в розслідуванні з метою ідентифікувати злочинців.

Президент США Дональд Трамп через кілька днів після оприлюднення кадрів загибелі дітей внаслідок хімічної атаки наказав завдати ударів по сирійській авіабазі, яка, за його даними, була використана для нападу на Хан-Шейхун. На цьому тижні Пентагон заявив, що має докази можливої підготовки урядових сил Сирії до нової хімічної атаки, і закликав режим Асада утриматися від таких дій.
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