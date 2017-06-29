Мир сходит с ума: в Аргентине открыли библейский парк развлечений – с распятиями и терновыми венками

В погоне за деньгами и самыми безумными идеями люди теряют контроль и адекватность в современном мире, не понимая, что творят. Владельцы данного аттракционного парка решили не ограничивать себе совершенно ни в чем, смастерив даже кресты на электроприводе, добавив спецэффекты с превращением воды в вино и кучей сувениров. Самое пугающее то, что владельцы не просто отобразили святыню, они сделали из нее большой аттракцион, который приносит им немалые деньги.
Как пишет у себя в Facebook украинский политический обозреватель Алексей Голобуцкий, надо понимать, что главный слоган этого «луна-парка» должен быть такой «Повиси у нас на кресте – это недорого и прикольно!». Самое интересное, что в парк выстроились огромные очереди с первого же дня!
«Хорошо, что не у нас открыли – а то политики передрались бы в очереди на распятие – кто первый повисит на камеры в знак какого-нибудь протеста, а один известный персонаж замучил бы персонал требованиями превратить муку в веселый порошочек – ведь с водой и вином выходило!», – резюмировал Голобуцкий.