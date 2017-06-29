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Эмир Дубая решил поэмой успокоить нерадивого катарского брата

Эмир Дубая решил поэмой успокоить нерадивого катарского брата
Популярный в Украине израильский политический эксперт Соломон Манн на своей странице в Facebook рассказывает о том, арабский народ очень эмоционален и правду говорят, что арабы живут сначала эмоциями и лишь совсем немного умом. Именно эмоции диктуют арабам, как поступить в той или иной ситуации, когда сложно сделать правильный выбор. Соломон Манн подчеркивает, что именно потому среди террористов-самоубийц так много именно арабов, а не мусульман других народностей.

«Эмоциональность, столь пагубную, если приложить ее во зло, арабы порой могут пустить и во благо. Именно потому арабская история о любви Лейли и сошедшего с ума от страсти Маджнуна столетиями покоряла сердца людей в мире и переведена на многие языки», – написал аналитик.

По его словам, эту эмоциональность и страсть к поэзии решил использовать вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов, правитель Дубая шейх Мухаммад бин Рашид аль-Муктум, чтобы умиротворить катарского соседа. Он сочинил поэму, в которой просит «по-братски» не откалываться от одного народа, ведь все короли и эмиры Ближнего Востока родственники. Эмир Дубая просит в поэме одуматься и не идти вслед чужакам против своих. «На арабском языке, да еще в сопровождении струнного инструмента это будет звучать конечно волшебно. Посмотрим: устоит ли чувствительная натура эмира Катара против слез и чувств высокой арабской поэзии?», – резюмировал Манн.
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