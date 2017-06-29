У Ватикані черговий скандал через розбещення неповнолітніх

В Австралії звинуватили в сексуальних домаганнях главу Секретаріату у справах економіки Ватикану Джорджа Пелла, інформує replyua.net. За версією працівників поліції, кардинал вчинив злочинні дії в австралійському штаті Вікторія, де Пелл служив в 1970-і роки. Імена потерпілих і деталі справи не розкриваються.
Австралійська католицька церква вже заявила, що Пелл категорично відкидає звинувачення і планує з'явитися в суд, щоб дати свідчення. Засідання суду в Мельбурні призначено на 18 липня. Раніше Пелла публічно звинувачували в тому, що він намагався домовитися про хабар, щоб приховати домагання з боку Джеральда Рідсдейл - священика, якого з 1993 по 2013 роки неодноразово засудили за злочини сексуального характеру проти дітей. У 2017 році Рідсдейл зізнався ще в 20 злочинах.
У 2016 році Пелл по відеозв'язку з Риму дав свідчення перед спеціально створеною комісією сексуальних злочинів проти дітей. Потім австралійські детективи допитали Пелла в Римі щодо злочинів у Баллараті, де жив Рідсдейл. Як зазначає ABC News, в ієрархії Католицької церкви Пелл варто третім після папи римського.