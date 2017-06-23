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Вбивчий відпочинок: п’ятеро людей загинули в турецькому аквапарку

Вбивчий відпочинок: п’ятеро людей загинули в турецькому аквапарку
Відпочинок в аквапарку, який призвів до смерті п’яти людей – такі підсумки цього дня у Туреччині, - про це інформує новинний ресурс replyua.net з посиланням на агентство ВВС.

Трагедія сталась в аквапарку, розташованому в турецькому місті Акязи (північний захід держави). Місцеві журналісти повідомляють, що першими загинули троє підлітків, які купались в басейні з металевою огорожею – їх вразило електричним струмом. Серед загиблих був і син господаря закладу. Ще двоє людей пірнули до басейну, щоб допомогти юнакам, але теж отримали ураження, несумісні з життям. Цих п’ятьох потерпілих госпіталізували до місцевої лікарні, проте медики вже не змогли їх врятувати.

Ще один чоловік отримав поранення і теж перебуває в лікарні, його стан стабільний. Попередні повідомлення свідчили, що власник басейну і його син також пірнули у басейн аби врятувати потерпілих. Загиблим підліткам було дванадцять, п’ятнадцять та сімнадцять років. Наразі невідомо з яких причин басейн було під’єднано до електричного струму. Зараз персонал знеструмив об’єкт та злив воду з басейнів. На місці надзвичайної події працює поліція, проводяться належні слідчі дії, допитуються очевидці трагедії.
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