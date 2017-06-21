Американський телеканал показав відео про секретну тюрму для геїв у Чечні

У різних містах Чечні функціонують секретні в'язниці, в яких незаконно утримують і катують геїв. Як інформує replyua.net, про це йдеться в сюжеті американського каналу Vice News, журналісти якого вирушили в республіку і зняли місце вірогідної секретної в'язниці для гомосексуалів. Так, в місті Аргун журналістка телеканалу поговорила з начальником місцевої поліції Аюбом Катаєвим, якого у фільмі називають начальником секретної в'язниці. Катаєв відкинув всі звинувачення і назвав брехнею історії правозахисників і чеченських геїв про переслідування в республіці.
Показуючи журналістам «складські приміщення», він звертає увагу, що всередині відсутні грати на вікнах, кімнати не виглядають так, ніби в них когось утримували, і не зважаючи на запорошену підлогу, немає ніяких слідів. Також Катаєв демонстративно вибудовує солдатів і питає у них, чи віддавав він накази затримувати або катувати геїв. Солдати хором відповідають «ні». При цьому один із співрозмовників журналістів, ім'я якого не називається, дізнався приміщення з сюжету і сказав, що його там катували струмом. Він підкреслив, що на «200% впевнений», що особисто Катаєв змусив його встати на коліна і бив.
Нагадаємо, раніше правозахисна організація Human Rights Watch опублікувала доповідь, в якій говориться, що «права рука» глави Чечні Рамзака Кадирова особисто спостерігав за розправою над геями в Чечні. Раніше правозахисна організація Human Rights Watch опублікувала доповідь, в якій говориться, що «права рука» глави Чечні Рамзака Кадирова особисто спостерігав за розправою над геями в Чечні.