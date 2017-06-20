США звинувачують КНДР у смерті студента, якого утримував у тюрмі Пхеньян

Північна Корея несе відповідальність за смерть 22-річного студента, якого незаконно утримувала в тюрмі. Про це йдеться в заяві Держдепу США, інформує replyua.net. У зв'язку зі смертю американського студента Отто Уомбіера держсекретар Рекс Тіллерсон висловив співчуття родині та близьким померлого.
«Від імені всього Державного департаменту і уряду Сполучених Штатів я висловлюю свої співчуття родині Уомбіра. Ми вважаємо, що Північна Корея відповідальна за незаконне ув'язнення Отто Уормбіера, і вимагаємо звільнити решту трьох американців, які незаконно затримані», - йдеться в заяві.
Президент США Дональд Трамп також засудив «жорстокість північнокорейського режиму» і висловив рішучість запобігати таким трагедіям, йдеться в заяві Білого дому. «Доля Отто поглиблює рішучість моєї адміністрації запобігати таким трагедіям, коли невинні люди опиняються в руках режимів, які не поважають верховенство закону або елементарну людську порядність. Сполучені Штати в черговий раз категорично засуджують жорстокість північнокорейського режиму, коли ми оплакуємо його останню жертву», - наголошується в заяві.