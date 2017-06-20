Пономарь: визит Порошенко в США будет продолжением всех видов помощи в борьбе с российской агрессией

Олег Пономарь, известный украинский обозреватель, прокомментировал самые свежие и важные новости вторника на своей странице в Фейсбуке, информирует replyua.net.
«Визит нашего Президента в США: основные темы - это продолжение всех видов союзнической помощи США в отражении российской агрессии и переформатирование Минска-2 и АТО в более гибкую конструкцию», отмечает Пономарь. Также, по его словам, пришла хорошая новость из ЕС – Евросоюз продляет антикрымские санкции еще на один год. «Точно также, без шума и пыли, до конца месяца будет продлен и третий (основной, секторальные санкции) пакет санкций ЕС против России (напомню, что первый пакет ЕС - это персональные санкции против граждан РФ и Украины за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе)», добавил обозреватель.
По его словам, Генеральная прокуратура Украины также делает свое дело – возвращен государству Одесский НПЗ Курченко. Новость-бонус, пишет Пономарь, - баррель нефти вчера дешевел до антирекордных 47 долларов.