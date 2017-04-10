В Інтернеті з’явилося відео падіння повітряної кулі в Туреччині

У Туреччині розбилася повітряна куля з туристами на борту. Як передає replyua.net, подорож до інших країн не завжди завершується хорошим відпочинком і зарядом позитиву на весь рік. Іноді туристів підстерігають небезпеки, які обертаються травмами або навіть смертю.
Трагічний інцидент стався в районі населеного пункту Невшехір в Туреччині. Повітряна куля з групою туристів на борту зачепилася за лінію електропередач і звалилася на землю. В результаті падіння один турист загинув, два десятка отримали травми і були доставлені в лікарню. Стало відомо громадянство загиблого туриста - він прилетів із Франції. Посольство України перевіряє, чи не було серед постраждалих українських громадян. В мережі Інтернет показали відеозапис моменту падіння повітряної кулі.
Влітку минулого року в американському штаті Техас сталася схожа, але більш кривава трагедія. В результаті падіння повітряної кулі загинуло все його пасажири. У липні 2016 року в Норвегії розбився туристичний автобус з України. Минулого місяця на Донбасі в Україні впав на землю, зачепившись за дроти лінії електропередачі, військовий вертоліт, загинули п'ятеро військовослужбовців.