Пономарь: праздничная неделя начинается с важных встреч

На календаре уже понедельник, и сегодня начинается праздничная неделя, причем она будет насыщена очень интересными событиями. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.
«10 и 11 апреля в Италии, в городе Лукке, пройдет встреча министров иностранных дел «Большой семерки». После этих переговоров Рекс Тиллерсон, госсекретарь США, направится в Москву с консолидированными требованиями, и передаст их от всей «Большой семерки» Сергею Лаврову, главе МИД России. Как вы уже, наверное, знаете, Владимир Путин решил отменить свою встречу с Тиллерсоном, и тот проведет переговоры только с Лавровым и другими российскими чиновниками», пишет обозреватель. По его словам, а у Украины будет своя встреча.
«Состоится заседание министров иностранных дел «Вышеградской четверки». В нем примут участие главы МИД Венгрии, Словакии, Чехии и Польши, и к ним также присоединится и Украина. Кроме того, на этой неделе пройдет встреча руководителей железных дорог Казахстана, Украины, Азербайджана и Грузии. Пока это все новости. Будем на связи», подчеркивает Олег Пономарь.