Японскими городами колесят автобусы, работающие на воде и воздухе, а мы ждем, когда подешевеет топливо

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Блогер Василий Головнин на своей странице в Facebook пишет о том, что впервые натолкнулся в городе Токио на новенький рейсовый префектуральный автобус, приводимый в действие смешением водорода из бака с бесплатным ничейным кислородом из струящихся вокруг воздушных стихий. Это называется «топливной батареей», а японцы очень осторожно связывают с такими двигателями свои сокровенные надежды на отказ от бензина, ну, не немедленно, но в обозримом будущем. Водородный двигатель точно в соответствии с нашими школьными познаниями производит вода, выделяя при этом в атмосферу только тепло и безвредный водяной пар, а энергия реакции крутит мотор, дающий электричество для движения.По словам блогера, схема прекрасна, идеально экологична, но есть загвоздки – машины стоят пока дорого и мало водородных заправок. Сейчас классный тойотовский автомобиль «Мирай» с топливной батареей стоит порядка 63 тысяч долларов. Правительство Японии уже пообещало к 2025 году сделать все, чтобы довести цену до примерно 18 тысяч долларов. Последовательно расширяют и сеть водородных заправок – при этом пока, все же, такие машины покупают в основном муниципалитеты, чтобы показать свое рвение в деле защиты экологии.«При этом спрос велик – Тойота едва справляется с заказами на «Мирай». Главным направлением, конечно, остаются пока экономичные гибридные бензиново-электрические машины: я тоже передвигаюсь на гибриде и временами забываю, когда заливал в него бензин в последний раз», – подытожил Василий Головин.